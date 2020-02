Coronavirus: Germania, centinaia in quarantena in Renania settentrionale-Vestfalia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse centinaia di persone sono da oggi in quarantena presso le proprie abitazioni nel circondario di Heinsberg in Renania settentrionale-Vestfalia, dove sono stati accertati cinque casi di infezione da coronavirus tra loro collegati. La misura, della durata di 14 giorni, riguarda sopratutto quanti hanno partecipato a un evento di carnevale a Gangelt. Alla manifestazione ha, infatti, preso parte anche la coppia di infetti attualmente ricoverata presso il policlinico universitario di Duesseldorf. L'uomo è da giorni in terapia intensiva, mentre la donna desta particolare preoccupazione perché impiegata presso un asilo nido. Per tale motivo, sono in quarantena a Heinsberg anche il personale della struttura e i bambini che la frequentano. (Geb)