Droga: sequestrati oltre 55 chili di hashish e marijuana in provincia di Milano e Bergamo, tre arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana gli agenti del Commissariato “Lambrate” di Milano hanno eseguito tre arresti per detenzione e spaccio di stupefacenti e sequestrato più di 55 chili di droga. L’attività di indagine dei poliziotti di via Maniago ha avuto come obiettivo quattro piazze rientranti nel territorio di competenza del commissariato (piazza Bottini, piazza Gobetti, piazza Durante e piazza Vigili del Fuoco) e si è poi estesa all’hinterland milanese prossimo alla zona di Lambrate e alla provincia di Bergamo. In quest’ultima, a Bonate Sopra (BG), mercoledì 19 febbraio, sono stati sequestrati 40 chili di sostanze stupefacenti, tra hashish e marijuana, depositati all’interno di un locale in uso a un italiano 34enne. L’uomo era stato controllato in via Padana Superiore, a Cernusco sul Naviglio (MI), dove a bordo della sua auto sono stati trovati due scatoloni contenenti 12 chili di hashish suddivisi in panetti. Successivamente gli accertamenti degli agenti hanno condotto all’ingente sequestro nella provincia bergamasca e all’arresto del 34enne. Nello stesso giorno, a Segrate (MI), è stato arrestato un 45enne italiano. L’uomo è stato trovato in possesso di un involucro di hashish del peso di circa 100 grammi, un altro involucro della stessa sostanza del peso di 2 grammi, un sacchetto sottovuoto contenente 85 grammi di marijuana, altri 11 grammi della stessa sostanza in due ulteriori sacchetti, per un totale quindi di 102 grammi di hashish, e 96 grammi di marijuana. Lunedì 17 febbraio sempre a Segrate è stato arrestato un 18enne italiano trovato in possesso di 22 panetti di hashish. (Rem)