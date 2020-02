Argentina: governo annuncia aumento del 23,5 per cento salario minimo insegnanti (3)

- L'accordo con i docenti rientra in una politica di recupero dei salari che il governo sta portando avanti a tutti livelli con l'obiettivo di riattivare il consumo interno e stimolare l'avvio della ripresa dell'economia. Nei giorni scorsi era stato annunciato l'aumento del 2,3 per cento delle pensioni a partire da marzo, più una somma fissa di 1.500 pesos argentini, equivalenti a circa 22 euro. L'esecutivo ha stabilito inoltre un aumento del 13 per cento degli assegni familiari. Si tratta in questo caso di un adeguamento trimestrale delle pensioni fissato dal governo attraverso la legge di Emergenza economica e sociale approvata a dicembre. Il decreto stabilisce in questo senso uno schema di aumenti in funzione dell'evoluzione del contesto macroeconomico, ed in particolare dei conti pubblici e dell'indice dei prezzi. (segue) (Abu)