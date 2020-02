Argentina: governo annuncia aumento del 23,5 per cento salario minimo insegnanti (7)

- Una parte importante del programma fiscale è destinato ad evitare la fuga di capitali e a promuoverne contemporaneamente il ritorno. "Se i capitali tornano non si applicheranno le nuove aliquote", ha affermato Guzman. Parallelamente si promuoverà il risparmio in moneta locale eliminando la tassa "cedolare" sulle rendite finanziarie introdotta dal governo precedente. Il ministro ha quindi precisato che il 70 per cento della tassa sull'acquisto di valute straniere sarà destinato a finanziare il sistema di previdenza, mentre il 30 per cento andrà a finanziare investimenti in infrastrutture. (segue) (Abu)