Latina: lottizzazione abusiva a Sperlonga, sequestrato immobile da un milione di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una struttura di 300 metri quadrati circa, del valore approssimativo di un milione di euro, è stata sequestrata dai carabinieri a Sperlonga ed affidata in custodia giudiziale al proprietario. Il provvedimento di sequestro cautelare è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Latina in seguito alle indagini svolte dai carabinieri secondo i quali l'immobile, sul quale erano stati eseguiti lavori edilizi con incremento di cubatura, finalizzati al cambio di destinazione d’uso: da ristorante, a turistico/ricettivo. Il titolare dovrà rispondere del reato di lottizzazione abusiva. (Rer)