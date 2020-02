Varese: lite per futili motivi degenera, uomo denunciato per lesioni aggravate e spaccio

- Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 26 febbraio, gli agenti della volante in forza all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Varese, ricevevano la segnalazione di un soggetto che dichiarava di essere stato appena accoltellato al gluteo. Giunti immediatamente sul posto e acquisite le prime importanti indicazioni da parte della persona offesa, che nel frattempo doveva ricorrere alle cure dei sanitari per le ferite riportate, gli agenti si mettevano immediatamente sulle tracce del presunto aggressore che era stato visto fuggire a bordo di un’auto in compagnia di una donna. Compiuti i primi accertamenti sull’identità dell’uomo, la volante, dopo una serie di verifiche lungo le possibili vie di fuga dal luogo dell’evento, intercettava un’auto corrispondente alla descrizione fornita, con a bordo due soggetti, un uomo e una donna, che venivano prontamente fermati e sottoposti a controllo. La perquisizione sull’uomo dava subito riscontro positivo, permettendo di rinvenire un coltellino multiuso in acciaio, la cui lama risultava compatibile con i tagli rimediati dalla persona offesa. Messo di fronte alle evidenze, l’uomo ammetteva di aver utilizzato proprio qual coltello per ferire il suo “rivale” con due fendenti sul gluteo, per motivi ancora in fase di accertamento. Gli agenti rinvenivano, ben occultati indosso al soggetto, un involucro contenente marijuana, e altre due singole dosi di hascisc e cocaina. Tutto il materiale veniva opportunamente sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i dovuti accertamenti. L’uomo aggredito veniva trasportato, da personale del 118, in ospedale dove ancora si trova in attesa di conoscere l’entità delle ferite riportate, per il suo aggressore, invece, è scattato il deferimento per i reati di lesioni personali aggravate, porto ingiustificato di coltello e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. (com)