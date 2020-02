Mantova: viola i domiciliari per tornare in carcere, arrestato 49enne

- “Voglio tornare in carcere” così si sarebbe giustificato un 49enne scoperto dai carabinieri di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, a violare gli arresti domiciliari. L’uomo, che era ristretto a causa di un furto nel Bresciano, è stato pizzicato intorno alle 18.20 di ieri in strada. Dopo l’arresto, è stato riportato a casa sua. (Ren)