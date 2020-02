Iraq: vicepresidente parlamento, tutti i deputati hanno partecipato ad esame ministri governo Allawi

- Il primo vicepresidente della Camera dei rappresentanti dell’Iraq, Hassan al Kaabi, ha confermato che è iniziato l’esame dei candidati a formare il nuovo gabinetto di governo guidato dal premier designato Muhammed Tawfiq Allawi. In una nota, Al Kaabi ha sottolineato che tutti i membri della Camera dei rappresentanti sono stati informati sulle biografie dei candidati, spiegando che il comitato formato sotto la sua presidenza ha discusso la formazione del governo ed espresso le sue osservazioni e raccomandazioni al premier designato. Il primo vicepresidente del parlamento iracheno ha sottolineato che la sessione parlamentare dedicata al voto di fiducia sarà “al 100 per cento democratica” e il voto sarà pubblico per informare il popolo iracheno della posizione dei suoi rappresentanti in merito alla scelta dei membri del governo. Nella nota, Al Kaabi ha espresso la speranza che il presidente nominato e il suo governo, dopo aver ottenuto la fiducia della Camera dei rappresentanti, si impegnino a ripristinare il prestigio dello Stato e del sistema democratico e soddisfare le istanze del popolo iracheno.(Irb)