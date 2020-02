Migranti: “Bild”, Germania sospende espulsioni verso Italia per coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati (Bamf) ha temporaneamente sospeso le espulsioni degli immigrati illegali dalla Germania verso l'Italia a causa della diffusione del coronavirus nel nord del paese. È quanto rivelato al quotidiano “Bild” da due alti funzionari del Bamf. Viene, dunque, sospesa di fatto la procedura del regolamento di Dublino che definisce le procedure Ue in materia di diritto di asilo. La norma dispone che sia il primo Stato membro dell'Ue dove un migrante arriva a dover seguire l'intera procedura per il riconoscimento della protezione internazionale. (Geb)