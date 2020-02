Romania: Ciolos, abbiamo bisogno di una riforma costituzionale che chiarisce ruolo istituzioni

- La Romania "sembra andare alla deriva" e i politici non dovrebbero avere un piano e soluzioni per le vere crisi. Lo ha detto il presidente del partito Plus, l'eurodeputato Dacian Ciolos, commentando la situazione politica in Romania. "La nomina di un primo ministro e le elezioni anticipate sono cose serie che non dovrebbero essere trattate da nessun partito come una mascherata. Per noi, le elezioni anticipate rimangono una priorità. Lo diciamo da molto tempo, siamo venuti anche con delle soluzioni", ha scritto Ciolos su Facebook. A suo avviso, il passo successivo è una riforma costituzionale profonda e rapida. "La Costituzione non è sufficientemente equipaggiata per tali crisi politiche. Lo abbiamo detto e lo ripetiamo: abbiamo bisogno di una riforma costituzionale per chiarire il ruolo di ciascun attore statale. Altrimenti, la Romania rimane intrappolata tra i vecchi partiti che sia concordano che giocano con il governo, il bilancio, l'amministrazione e la giustizia e, quando non si capiscono più, si entra in lunghe crisi politiche che portano il paese in una fase di stallo", ha aggiunto. "Sfortunatamente, il nostro paese sembra andare alla deriva e i politici non sembrano avere un piano e soluzioni a crisi reali o autoinflitte. Noi siamo determinati a cambiare la Romania", ha concluso l'ex primo ministro. (Rob)