Coronavirus: Boccalini (Taxi Blu), prima sicurezza, poi valuteremo impatto economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emilio Boccalini presidente di Taxiblu 02.4040 e appTaxi commenta in una nota l'impatto economico dell'emergenza Coronavirus: “È ancora presto per valutare con precisione quello che sarà l’impatto economico sulla nostra attività alla luce di quella che è l’attuale situazione correlata alla diffusione del coronavirus. Certo, registriamo da svariati giorni una diminuzione non trascurabile delle chiamate e in linea generale delle corse (picchi anche del 40% in meno) ma quello che più ci interessa ora è quello di poter svolgere in massima sicurezza il nostro lavoro, senza psicosi inutili ma mettendo in condizioni ottimali di esercizio gli operatori, in loro tutela e per quella dei clienti". "Ritengo sia questa al momento la 'partita' prioritaria che ci riguarda e per la quale ci siamo già attivati con le istituzioni competenti. Garantire e ridare sicurezza e fiducia ad operatori ed utenti è senza dubbio un passo fondamentale verso un graduale ritorno alla 'normalità' che può far bene all’economia e più in generale a tutti noi nell’affrontare responsabilmente questa situazione” conclude Boccalini.(com)