Coronavirus: ambasciata Israele a Roma, forte fiducia in autorità italiane per gestione crisi

- Israele "è un paese molto piccolo, con una popolazione densa. Fino ad oggi, il coronavirus non era ancora entrato in Israele (a parte i due passeggeri della Diamond Princess rimpatriati in condizioni di quarantena)". Lo riferisce un comunicato stampa diffuso dall'ambasciata d'Israele a Roma. "Per questo motivo, il ministero della Salute israeliano ha deciso di adottare forti misure precauzionali. Il principale tra questi provvedimenti è il consiglio a tutti gli israeliani di evitare tutti i viaggi non necessari all'estero", si legge. Inoltre, "nelle ultime settimane, sono state monitorate le zone a rischio in tutto il mondo e sono state prese di conseguenza misure precauzionali, incluso il rifiuto di fare entrare in Israele cittadini di diversi paesi (come la Corea del Sud e la Cina). Purtroppo, oggi l'Italia si unisce a questa lista. Vorremmo riaffermare la nostra forte fiducia nelle autorità italiane e la nostra ammirazione per la gestione di questa crisi. Siamo vicini al popolo italiano e preghiamo per la pronta guarigione di tutti i pazienti. Siamo assolutamente certi che, unendo le forze, il virus Corona sarà superato”, conclude il comunicato. (Com)