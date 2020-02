Coronavirus: De Maio (Agenzia giovani), non sia pretesto per indebolire mobilità

- "I primi mesi del 2020 per il programma Erasmus+ sono stati particolarmente difficili e complessi. L'anno si è aperto con una polemica molto aspra nel dibattito pubblico sulla possibilità che la Gran Bretagna, in virtù della Brexit appena realizzata a partire da febbraio, possa uscire definitivamente dal programma se non dovesse trovarsi un accordo in sede di ridiscussione dei trattati con l'Unione Europea per il settennato che inizierà nel 2021". E' stato questo il commento, pubblicato su Milano Finanza, di Domenico De Maio, direttore generale dell'Agenzia nazionale per i giovani. De Maio ha affermato: ""Proprio in questi giorni, invece, l'Erasmus vive un altro momento di forte limitazione a causa dell'espandersi in alcune regioni del Nord Italia del coronavirus. L'Agenzia nazionale per i Giovani ha assunto infatti la decisione, in linea con le indicazioni della CE di autorizzare i beneficiari a rimandare o annullare alcune attività previste nelle zone interessate, per causa di forza maggiore, così come, allo stesso modo, hanno deciso altri enti pubblici ed Università d'Italia. (segue) (Ren)