Coronavirus: De Maio (Agenzia giovani), non sia pretesto per indebolire mobilità (2)

- De Maio ha inoltre aggiunto: "La paura di viaggiare sono certo che non fermerà la voglia di studiare, formarsi ed impegnarsi in attività di solidarietà dei nostri ragazzi europei". Quindi ha sottolineato: "L'Italia è stata e continuerà ad essere un forte polo di attrazione per i ragazzi europei con una capacità di accoglienza al di sopra di tanti altri Paesi membri. Di questi temi, la risposta più sana all'emergenza dovrebbe essere una forte affermazione del programma Erasmus. Nei giorni scorsi mi sono esposto sul tema della discussione del bilancio dell'Unione Europea per chiedere un'attenzione alta sulla nuova capacità di spesa in materia di scambi giovanili". Infine ha concluso: "Ecco, che le nuove emergenze non siano un pretesto per indebolire ulteriormente la mobilità, ma che anzi si abbia il coraggio di rispondere alle paure con coraggio". (Ren)