Iraq: ecco la lista dei ministri del governo Allawi, il voto di fiducia slitta a domenica

- Il premier designato dell’Iraq, Mohammed Tawfiq Allawi, ha inviato alla Camera dei rappresentanti la lista dei ministri che sottoporrà al voto di fiducia. Quest’ultimo, inizialmente previsto per oggi, dovrebbe tuttavia slittare a domenica secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”. La lista parziale dei ministri esaminata dai deputati vedrebbe Jaber Habib come ministro degli Esteri, Qusay Abdul Mohsen Abdullah ministro della Difesa, Zeinab Abdel-Sahib al Binaa ministro delle Comunicazioni, Hussain al Chalabi ministro del Petrolio, Mazhar Muhammad Salih ministro dell’Agricoltura, Youssef al Mashhadani ministro dell’Industria, Gasib Abdul-Zahra al Muhammad ministro dell’Elettricità, Ahmed Walid al Douri ministro dello Sport, Mudar Zaki al Khaif Allah ministro della Sanità. Ancora, nel nuovo governo di Allawi troverebbero posto Mazen Samir Ali al Hakim come ministro dell’Istruzione, Wathiq Salem al Hashemi ministro della Cultura, Bassem Jameel Yazdia ministro dell’Immigrazione, Riyadh al Khazraji ministro dell’Edilizia e delle Municipalità, Sondos Bayraktar ministro del Lavoro, Ahmed Baqer Kubba ministro dei Trasporti e Nazeer al Ansari ministro delle Risorse idriche. Restano ancora ignoti i nomi dei candidati per i dicasteri dell’Interno, delle Finanze, del Commercio e della Giustizia. Oggi il premier designato Allawi è arrivato in parlamento, ma la sessione prevista per il voto di fiducia non si è tenuta.(Irb)