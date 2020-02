Coronavirus: Anzaldi (Iv), da commentatori bocciatura per folle strategia palazzo Chigi

- Il deputato di Italia viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, in un post su Facebook parla di "bocciatura unanime di commentatori ed esperti per la folle strategia comunicativa di palazzo Chigi su coronavirus. Basta leggere giornali e siti di informazione, oppure seguire le trasmissioni tv, per accorgersi che nessuno difende l'indifendibile gestione dell'emergenza da parte del presidente del Consiglio. A "Linea Notte" su Rai3 Marcello Sorgi - prosegue Anzaldi, che pubblica l'estratto video della trasmissione - ha stigmatizzato il caso senza precedenti, e che non ha eguali negli altri Paesi, del premier domenica a reti unificate. Voleva tranquillizzare? Ha scatenato il panico".(Rin)