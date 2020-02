Coronavirus: Borrelli, massima trasparenza su dati

- Dal punto di vista della comunicazione ufficiale sul coronavirus “diamo una informazione assolutamente trasparente. Per noi il canone dell'azione è massima trasparenza”. Lo ha ricordato il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel bollettino delle ore 12. Lo stesso ha però sottolineato che “per l’Organizzazione mondiale della sanità, il dato che deve essere comunicato è quello validato dall'Istituto superiore di sanità che che sta procedendo con le verifiche e confermerà, come credo, i dati che stiamo dando” dopo averli ricevuti dalle regioni ed in attesa, appunto, della validazione ufficiale da parte dell’Istituto. (Rin)