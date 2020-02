Coronavirus: Cafarotti, il 3 marzo tavolo con operatori settore turismo di Roma

- L'assessore al Commercio e turismo di Roma Capitale, Carlo Cafarotti, annuncia di aver convocato per il prossimo 3 marzo un tavolo operativo con gli operatori del settore per far fronte alle ripercussioni economiche in città a seguito dell'allarme coronavirus. In un post su Facebook, Cafarotti afferma: "Il turismo subisce una sofferenza epocale: pioggia di disdette negli alberghi e ristoranti vuoti, benché Roma sia sicurissima. Non solo: da noi si guarisce grazie all’ospedale Spallanzani, eccellenza riconosciuta a livello mondiale. L’emergenza Coronavirus colpisce tutti, sebbene, lo ripetiamo, Roma abbia il semaforo verde". Nel tavolo di confronto "rispetto all’indotto turistico" Cafarotti spiega: "Analizzeremo con la filiera di comparto i numeri oggettivi della ricaduta in città, per coordinare attività di comunicazione mirata e stilare insieme la lista di istanze da presentare al governo con la massima urgenza. Il turismo è un motore importante del Pil capitolino e nazionale: chi affronta lunghi viaggi per venire a Roma, spesso visita a seguire anche il resto d’Italia. Le persone che mettono in moto questa macchina, i professionisti che lavorano all’accoglienza, alla ristorazione, alla congressistica e all’intrattenimento, sono tra le nostre priorità. Siamo al loro fianco - conclude l'assessore - per dare risposte e risolvere problemi". (Rer)