India: disordini a Nuova Delhi, Oic condanna violenza contro musulmani

- L’Organizzazione della cooperazione islamica (Oic) ha condannato “la recente e allarmante violenza contro i musulmani in India, che ha provocato la morte e il ferimento di persone innocenti e incendi dolosi e atti vandalici contro moschee e proprietà di musulmani”. La condanna è stata espressa oggi in un comunicato pubblicato sul suo sito, insieme alle condoglianze alle famiglie delle vittime di questi “atti atroci”. L’Organizzazione, che conta 57 Stati membri e ha sede a Gedda, in Arabia Saudita, ha esortato “le autorità indiane a portare gli istigatori e i perpetratori di questi atti di violenza antimusulmana davanti alla giustizia e a garantire la sicurezza di tutti i cittadini musulmani e la protezione di tutti i luoghi santi islamici nel paese”. (segue) (Inn)