India: disordini a Nuova Delhi, Oic condanna violenza contro musulmani (2)

- Il portavoce del ministero degli Esteri indiano, Raveesh Kumar, ha replicato sostenendo che la dichiarazione dell’Oic “è inaccurata riguardo ai fatti, parziale e fuorviante”. “È in atto uno sforzo sul terreno per ripristinare la normalità e creare fiducia. Esortiamo questi organismi a non pubblicare comunicati irresponsabili”, ha aggiunto Kumar. La condanna dell’Oic è giunta all’indomani dalla preoccupazione espressa dalla Commissione degli Stati Uniti per la libertà religiosa internazionale (Uscirf), ente governativo federale bipartisan indipendente, alla quale il portavoce del ministero degli Esteri indiano ha risposto in modo analogo. (Inn)