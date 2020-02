Coronavirus: diocesi Salerno "svuota" acquasantiere e dispensa da gesto della pace

- Anche la Diocesi di Salerno ha assunto iniziative per arginare eventuali contagi da coronavirus a messa. In una nota, firmata da monsignor Andrea Bellandi, le disposizioni: "In considerazione delle circostanze che si stanno creando, dovute alla diffusione del Covid-19 (Coronavirus) e in attesa di eventuali ulteriori indicazioni da parte delle competenti autorità, sentiti anche i Vescovi della Metropolia, in tutte le chiese dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, oltre i suggerimenti pubblicati dal Ministero della Salute sulle norme igieniche da adottare, soprattutto nei luoghi chiusi e affollati, si seguano le seguenti disposizioni: si svuotino le acquasantiere; si ometta lo scambio di pace (gesto che, si ricorda, è facoltativo), la Comunione eucaristica sia distribuita sulla mano (secondo le norme liturgiche vigenti); si prendano precauzioni durante le confessioni auricolari e in contesti di contatti personali". Infine l'appello ai parroci: "I sacerdoti spieghino ai fedeli che si tratta di doverose misure precauzionali, da attuare per il bene della società. Fino ad eventuali nuove comunicazioni le sante Messe saranno regolarmente celebrate, così come tutti gli altri riti sacri e le confessioni". (Ren)