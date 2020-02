Coronavirus: Israele, viaggiatori Italia saranno messi in quarantena

- I viaggiatori provenienti dall’Italia che si recano in Israele a partire da oggi verranno messi in quarantena, nel quadro delle misure precauzionali prese per il Coronavirus (Covid-19). E’ quanto si legge in una nota diffusa dal ministero della Salute israeliano, spiegando che i viaggiatori trascorreranno i 14 giorni di quarantena nella loro abitazione. La misura giunge dopo che un cittadino israeliano tornato dall'Italia all'inizio di questa settimana è risultato positivo al nuovo ceppo di coronavirus Covid-19. Si tratta del primo caso di un paziente a cui è stato diagnosticato il virus in Israele, dove il totale dei contagi in questo momento è di tre persone. Solo ieri il ministero della Salute israeliano aveva invitato i cittadini dello Stato ebraico a non recarsi in Italia a causa dei focolai di epidemia nel paese.(Res)