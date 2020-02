Fd'I: Ronghi (Fd'I), scelte Meloni testimoniano amore per la Campania

- "Vivi complimenti al responsabile dell'organizzazione del nostro partito, Giovanni Donzelli, per le scelte proposte per la Campania in vista delle elezioni regionali che creano le migliori condizioni per vincere la grande sfida contro le sinistre e per riconquistare la nostra Regione". Lo ha affermato il dirigente di Fd'I, Salvatore Ronghi. "Nel ringraziare gli amici Gimmi Cangiano, Nello Savoia ed Imma Vietri per l'importante lavoro svolto per il nostro partito sui territori - ha proseguito Ronghi - e per la sensibilità dimostrata nel dimettersi dai loro incarichi per candidarsi alle elezioni regionali, auguro buon lavoro ad Andrea Delmastro, Marco Cerreto e Giuseppe Fabbricatore e, particolarmente, al senatore Antonio Iannone, che, già coordinatore regionale di Fd'I in Campania, è chiamato ad un ruolo di grande importanza". Ronghi, inoltre, ha sottolineato: "ringrazio, inoltre, il capogruppo di Fd'I alla Camera dei Deputati Francesco Lollobrigida, che avrà la responsabilità della supervisione sulle liste elettorali, una scelta di grande valore e significato che, anche tenuto conto degli ingenti impegni dell'on. Lollobrigida, testimonia l'amore della nostra leader, Giorgia Meloni, per la nostra Campania", ha concluso il dirigente Fd'I.(Ren)