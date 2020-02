Traffico Lombardia: su A4 chiusa per una notta entrata svincolo Sesto San Giovanni

- Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire interventi di manutenzione delle barriere antirumore, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 23 di venerdì 28 alle 6 di sabato 29 febbraio, sarà chiusa l'entrata dello svincolo di Sesto San Giovanni, in entrambe le direzioni, verso Torino e Brescia/Venezia.In alternativa si consiglia, verso Torino, di percorrere la SS36 in direzione di Lecco, la A52 Tangenziale nord di Milano verso Rho/Tangenziale ovest A50 e la SP35 in direzione Milano, con rientro sulla A4, dallo svincolo di Cormano, per proseguire in direzione Torino; verso Brescia/Venezia di immettersi sulla SS36 verso Lecco e sulla A52 Tangenziale nord di Milano, verso Monza, con rientro sulla A4, alla stazione di Monza, per procedere verso Brescia/Venezia. (com)