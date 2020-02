Genova: pellicce di animali protetti in vendita, sequestri e denunce

- Nel negozio erano proposte in vendita abiti e accessori ricavati dalle di animali protetti, sequestro per 7mila euro. L'operazione dei carabinieri forestali s'è registrata a Genova dove i militari hanno rinvenuto sei pellicce di felini selvatici tra cui 4 pellicce di ocelot, una di leopardo e una pelle intera di circa 4 metri, cinque borsette e nove cinture tutte realizzate con pelle di pitone e tre cinture in pelle di coccodrillo . Le specie di felini selvatici rinvenute sono considerate a massimo rischio di estinzione e dunque ne è conseguentemente vietata la vendita, mentre le specie di rettili (pitoni e coccodrilli), sono commercializzabili solo se gli oggetti sono scortati da documentazione commerciale che ne comprovi la legale provenienza. Tutti i capi, del valore complessivo minimo di circa 7mila euro, sono stati posti sotto sequestro preventivo finalizzato alla confisca e il titolare dell'esercizio commerciale è stato deferito alla procura della repubblica di Genova per commercio di specimen Cites senza documentazione.(Ren)