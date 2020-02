I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

- Sudan: presidente tedesco Steinmeier a Khartum, previsti incontri con autorità di transizione - Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier è da oggi in Sudan per una visita ufficiale che si concluderà domani, 28 febbraio. A Khartum, secondo quanto riferisce la presidenza federale in una nota, Steinmeier incontrerà oggi il capo del Consiglio sovrano del Sudan, Abdel Fattah al Burhan, il premier sudanese Abdalla Hamdok e i rappresentanti delle Forze per la libertà e il cambiamento (Ffc, espressione della società civile in seno al Consiglio sovrano). Successivamente il capo di Stato tedesco visiterà il Museo nazionale del Sudan accompagnato da archeologi tedeschi e farà visita all'università di Khartum, già sede delle proteste che nell'aprile scorso hanno portato alla destituzione del presidente Omar al Bashir, mentre in serata parteciperà al ricevimento offerto in suo onore presso l’ambasciata di Germania a Khartum dall'ambasciatore Ulrich Klockner. Nel suo secondo e ultimo giorno di visita, il presidente federale tedesco terrà domani una colazione di lavoro con mediatori del processo di transizione in Sudan per poi visitare la sede della Compagnia sudanese per la trasmissione dell’energia elettrica (Setco) dove incontrerà i suoi ingegneri, prima di fare rientro a Berlino. (segue) (Res)