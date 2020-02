I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Togo: elezioni presidenziali, candidato Kodjo presenta ricorso a Corte costituzionale - L’ex premier Agbeyomé Kodjo, arrivato secondo alle elezioni presidenziali dello scorso 22 febbraio in Togo, ha presentato ricorso alla Corte costituzionale contro la rielezione del presidente uscente Faure Gnassingbé, denunciando brogli elettorali e definendo il voto “una farsa”. “Ho presentato un ricorso dinanzi alla Corte costituzionale. Stiamo aspettando che la Corte contesti i falsi risultati pubblicati dal Ceni (Commissione elettorale nazionale indipendente)”, ha affermato Kodjo, secondo quanto riferiscono i media locali. L’ex premier ha quindi nuovamente invitato i cittadini togolesi a “mobilitarsi per esprimere la loro disapprovazione per questa farsa elettorale e per difendere il loro voto”. Nei giorni scorsi gli osservatori della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) hanno esortato i candidati a rispettare i risultati proclamati dalle istituzioni e ad utilizzare, se necessario, “i canali legali”, mentre l'Unione africana ha invitato il popolo togolese a “continuare a lavorare per preservare la pace, la stabilità, al fine di consolidare la democrazia e lo stato di diritto”. (segue) (Res)