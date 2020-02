I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

- Africa: al via ad Addis Abeba riunione congiunta commissioni Ua-Ue - Ha preso il via questa mattina ad Addis Abeba la decima riunione congiunta delle commissioni dell'Unione europea e dell'Unione africana. Alla riunione, secondo quanto riporta l’emittente etiope “Fbc”, partecipano la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e 20 commissari dell'Ue, compreso l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Joseph Borrell. Dopo la riunione plenaria, i commissari Ue e Ua si riuniranno in gruppi per discutere di tutti gli argomenti maggiormente rilevanti per il partenariato, tra cui la crescita, l’occupazione, la transizione verde, il digitale, la pace, la sicurezza e la governance, la mobilità e le migrazioni. La riunione, che si svolge in vista del sesto vertice dei capi di Stato e di governo Ue-Ua in programma il prossimo mese di ottobre a Bruxelles, sarà anche un'opportunità per l’Ue di consultare i suoi partner africani sulla strategia globale per l'Africa che la presidente von der Leyen ha promesso di consegnare nei suoi primi 100 giorni in carica e che dovrebbe essere presentata all'inizio di marzo. Il dialogo politico tra Ue e Ua si svolge regolarmente a diversi livelli: le riunioni Commissione-Commissione e ministeriali si svolgono ogni anno, mentre i vertici a livello di capi di Stato e di governo si svolgono con cadenza triennale. In occasione dell’ultimo vertice, che si è svolto nel 2017 ad Abidjan, i leader africani ed europei hanno identificato le opportunità economiche per i giovani, la pace e la sicurezza, la mobilità, le migrazioni e la cooperazione in materia di governance come priorità strategiche per il periodo 2018-2020 e si sono impegnati ad affrontarle congiuntamente. (segue) (Res)