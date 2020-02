I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

- Guinea-Conakry: Cedeao annulla missione di osservazione elettorale nel paese - La Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) ha annullato la missione di osservazione elettorale in agenda questo fine settimana in Repubblica di Guinea per monitorare il processo di voto alle contestate elezioni legislative ed il referendum che si terranno domenica prossima, 1 marzo. Lo riferisce l'emittente francofona "Rfi" citando fonti interne alla Cedeao, secondo le quali il presidente guineano Alpha Condé avrebbe rifiutato di ricevere la missione. La delegazione di alto livello avrebbe dovuto arrivare domani a Conakry sotto la direzione del presidente nigerino, Mahamadou Issoufou, con la partecipazione del presidente nigeriano Muhammadu Buhari, del ghanese Nana Akufo Addo e del burkinabé Roch Christian Kaboré. Lunedì scorso l'Organizzazione internazionale della Francofonia (Oif), che ha accompagnato il processo elettorale in Guinea, ha messo seriamente in dubbio la regolarità del processo di voto atteso nel fine settimana ed annunciato che non proseguirà la sua missione nel paese. Nelle stesse ore, il Fronte guineano per la difesa della Costituzione (Fncd), ombrello che racchiude le forze di opposizione e della società civile della Repubblica di Guinea, ha dichiarato di non riconoscere più Alpha Condé come presidente del paese e ne ha chiesto le "immediate dimissioni". (Res)