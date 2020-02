I fatti del giorno - Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migranti: Grecia, annullato incontro tra premier Mitsotakis e governatore Egeo settentrionale - L'incontro in programma tra il premier greco Kyriakos Mitsotakis e il governatore della regione dell'Egeo settentrionale Kostas Moutzouris, che avrebbe dovuto chiare le posizioni alla luce dello scontro sui nuovi centri di detenzione nelle isole, è stato annullato. La decisione di cancellare l'atteso incontro è stata presa dal premier ellenico dopo la diffusione di un video nel quale il governatore criticava il governo conservatore guidato da Nuova democrazia (Nd) facendo gesti volgari. "Dopo questo comportamento volgare non abbiamo niente da dire al signor Moutzouris", hanno fatto sapere fonti del governo di Atene citate dal quotidiano "Kathimerini", secondo cui l'incontro tra Mitsotakis e i cinque sindaci dei comuni dell'Egeo è invece ancora in agenda. Dopo gli scontri di ieri tra gli agenti di polizia e gli abitanti delle isole dell'Egeo settentrionale, che hanno provocato 62 feriti a Lesbo e Chio, il governo ha annunciato la disponibilità a ritirare le unità antisommossa della polizia dispiegate nelle aree per contenere le proteste contro i piani per i nuovi centri detentivi per migranti. (segue) (Res)