I fatti del giorno - Balcani (2)

- Romania: presidente Iohannis designa il liberale Citu come premier incaricato - Dopo le consultazioni con i partiti politici a Bucarest, il presidente romeno Klaus Iohannis ha designato l'attuale ministro delle Finanze liberale, Florin Citu, come premier incaricato per formare un nuovo governo. La decisione giunge dopo che un altro liberale, Ludovic Orban, ha rinunciato alla scelta per la carica di premier, in seguito al boicottaggio del voto di fiducia da parte del Partito socialdemocratico (Psd) e ad una decisione della Corte costituzionale sfavorevole alla sua seconda nomina (era stato sfiduciato una prima volta nelle scorse settimane dopo alcuni mesi di governo). Prima della designazione di Citu, i liberali hanno affermato che avrebbero appoggiato la decisione del presidente e avrebbero cercato di formare una maggioranza; mentre i socialdemocratici hanno dichiarato di non avere l'intenzione di votare un governo di minoranza guidato dal Partito nazionale liberale. (segue) (Res)