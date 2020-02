I fatti del giorno - Balcani (4)

- Romania: premier incaricato Citu, al più presto l'elenco dei ministri e il programma di governo - Il premier incaricato della Romania, il liberale Florin Cito, ha fatto sapere che presenterà al parlamento l'elenco dei ministri e il programma di governo nel più breve tempo possible. "Spero solo che il Partito socialdemocratico (Psd) non tarderà le procedure del voto di fiducia", ha detto l'attuale ministro romeno delle Finanze, incaricato dal presidente Klaus Iohannis per la formazione del governo dopo le consultazioni delle scorse ore con i partiti politici. "È una proposta che mi onora e che mi carica di responsabilità, e sulla base di questo appuntamento avrò discussioni con i partner parlamentari per l'istituzione di una maggioranza; insieme a Ludovic Orban (il premier sfiduciato) concorderò un calendario di negoziati. La mia nomina è una garanzia della continuità nel governo del Partito nazionale liberale (Pnl), ma anche dell'orientamento strategico del partito per allontanare il Partito socialdemocratico dalle più alte cariche in Romania. Nel più breve tempo, inoltrerò al parlamento l'elenco dei componenti del governo e il programma: spero che questa volta il Psd non ritarderà il calendario", ha dichiarato Citu. (segue) (Res)