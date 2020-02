I fatti del giorno - Balcani (5)

- Kosovo: presidente Thaci, "problema è paranoia verso la Nato, non sua presenza" - Il problema in Kosovo è "la paranoia nei confronti della Nato, non la sua presenza": è quanto dichiarato dal presidente kosovaro Hashim Thaci, in un'intervista all'emittente statunitense "Voice of America", rispondendo alle accuse sollevate ieri dal premier Albani Kurti su un "accordo segreto" di Thaci con la Nato sull'operato della missione Kfor nel territorio del Kosovo. "Il Kosovo è benedetto di avere la Nato sul proprio territorio e questo partenariato conoscerà soltanto un avanzamento fino a quando non saremo parte dell'Alleanza", ha precisato Thaci. Secondo Kurti, il 19 aprile 2013, Thaci avrebbe "firmato un accordo segreto con la Nato, in qualità (all'epoca) di presidente del Consiglio, per ridurre le competenze della Forze di sicurezza del Kosovo (Ksf)". (Res)