I fatti del giorno - America latina (3)

- Bolivia: procura generale presenta indagini per accuse di "terrorismo" a Morales - Il procuratore generale della Bolivia, Juan Lanchipa, presenterà oggi i risultati delle indagini sui presunti atti di "sedizione" e "terrorismo" compiuti dall'ex presidente Evo Morales nelle settimane successive alle sue dimissioni. In particolare verrà reso noto l'esito della perizia condotta sulla telefonata che Morales avrebbe fatto a un esponente indigeno per organizzare presidi e assalti nella città di La Paz. "Il procuratore generarle farà conoscere ai media la notizia, nella mattinata di domani", annunciava ieri il procuratore del distretto di La Paz, Antonio Cossio. Il nastro, riporta il quotidiano "El Deber" era stato consegnato il 10 dicembre alla procura generale della Colombia, principalmente per verificare se la voce principale corrisponde a quella dell'ex presidente. (segue) (Res)