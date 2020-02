I fatti del giorno - America latina (5)

- Messico: Lopez Obrador, su lotta a criminalità pena di morte "non è una soluzione" - Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, si è detto contrario alla possibilità di introdurre la pena di morte nel paese, così come proposto nei giorni scorsi da alcuni parlamentari. "Non credo nella pena di morte. Non credo proprio che sia una opzione, un'alternativa", ha detto il presidente nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. "La pace e la tranquillità sono il frutto della giustizia" ha detto il capo dello stato, convinto che "l'essere umano sia buono per natura. Sono le circostanze che spingono alcuni verso condotte antisociali. I messicani sono buoni, non nascono cattivi", ha insistito Lopez Obrador che da sempre rivendica la necessità di "rasserenare il paese" rimuovendo le cause della violenza, ancora prima dell'inasprimento delle pene. (Res)