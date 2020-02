I fatti del giorno - Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coronavirus: Gualtieri, Ue dia risposta comune, primo decreto su zone rosse in settimana - Il governo sta preparando due decreti per fronteggiare l'emergenza economica nelle zone con focolai di coronavirus e il primo sarà pronto già questa settimana. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, intervenendo a "Radio 24". Il titolare del Mef ha auspicato una risposta comune da parte dell'Unione europea, anche se al momento è impossibile fare una stima sulla possibile recessione. "Stiamo lavorando a delle misure da diversi giorni - ha spiegato Gualtieri -, il primo decreto ci sarà già questa settimana, l'altro la prossima. Stiamo lavorando per dare il necessario sostegno a imprese e lavoratori delle zone rosse ma anche per varare provvedimenti per settori colpiti al di fuori dei territori". Secondo Gualtieri poi, "se c'è una cosa su cui tutti sono d'accordo è che in questo momento è impossibile fare stime precise. Per avere una stima bisognerebbe sapere l'evoluzione del virus. Dare i numeri non è ciò che serve. Ciò che serve oggi è varare le misure necessarie". Ma serve soprattutto, ha concluso, "una risposta comune europea e concertata". (segue) (Rin)