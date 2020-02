I fatti del giorno - Italia (4)

- Coronavirus: mascherine a 5 mila euro e non sicure, 22 denunce in tutta Italia - È in corso da questa mattina una vasta operazione della Guardia di Finanza di Torino, coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo piemontese. I Finanzieri del comando provinciale torinese stanno eseguendo decine di perquisizioni e sequestri in tutta Italia nei confronti di 22 soggetti che, approfittando dell'emergenza coronavirus venutasi a creare in questi giorni, commercializzavano mascherine ed altri articoli non sicuri di protezione individuale a prezzi esorbitanti, fino a 5 mila euro. (segue) (Rin)