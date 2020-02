I fatti del giorno - Italia (5)

- Istat: a febbraio stabile clima fiducia delle imprese, in calo quello dei consumatori - I dati diffusi oggi dall’Istat sull’indice di fiducia dei consumatori nel mese di febbraio, dominato dall’emergenza coronavirus, ci restituisce la fotografia istantanea di un paese impaurito, dove le famiglie in particolare giudicano sostanzialmente stabile la propria situazione economica ma hanno attese più negative del mese precedente quanto agli sviluppi economici futuri o alle opportunità di risparmio, o ancora di acquisto di beni durevoli. Tuttavia l’istituto statistico giudica “composito” il quadro. A febbraio 2020 l’Istat sottolinea “segnali eterogenei” che provengono dal clima di fiducia: le imprese mostrano complessivamente un miglioramento, mentre i consumatori registrano un calo. Più in dettaglio, per quanto riguarda le imprese, l’indice composito del clima di fiducia recupera in parte il calo subito lo scorso mese rimanendo comunque al di sotto del valore 100. Il clima di fiducia dei consumatori, invece, torna a diminuire leggermente; le componenti in peggioramento sono soprattutto quelle legate alle decisioni di spesa, mentre segnali migliori provengono dalle opinioni sulla situazione economica generale. (Rin)