Maltempo Lazio: chiusa per bufera neve provincia Turistica del Terminillo a Iaccio Crudele

- Chiusa per bufera di neve "la strada provinciale 10 Turistica del Terminillo, tra il Km 11+000 e il Km 18+000 in località Iaccio Crudele". Lo comunica, in una nota, Astral Infomobilità.(Com)