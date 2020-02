Romania: presidente Iohannis designa il liberale Citu come premier incaricato (2)

- Per quanto riguarda gli altri schieramenti, l'Unione salvate Romania (Usr) e il Partito movimento popolare (Pmp) hanno espresso il desiderio di partecipare al nuovo esecutivo e hanno proposto un primo ministro, mentre l'Unione democratica dei magiari in Romania (Udmr) ha affermato di sostenere la formazione di governo di coalizione. L'Alleanza liberal democratica (Alde) ha chiesto la designazione di un primo ministro indipendente, mentre il presidente di Pro Romania Victor Ponta si è auto proposto per la carica di capo del governo, sostenendo di poter formare una maggioranza. (Rob)