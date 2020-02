Coronavirus: Gualtieri, Ue dia risposta comune, primo decreto su zone rosse in settimana

- Il governo sta preparando due decreti per fronteggiare l'emergenza economica nelle zone con focolai di coronavirus e il primo sarà pronto già questa settimana. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, intervenendo a "Radio 24". Il titolare del Mef ha auspicato una risposta comune da parte dell'Unione europea, anche se al momento è impossibile fare una stima sulla possibile recessione. "Stiamo lavorando a delle misure da diversi giorni - ha spiegato Gualtieri -, il primo decreto ci sarà già questa settimana, l'altro la prossima. Stiamo lavorando per dare il necessario sostegno a imprese e lavoratori delle zone rosse ma anche per varare provvedimenti per settori colpiti al di fuori dei territori". Secondo Gualtieri poi, "se c'è una cosa su cui tutti sono d'accordo è che in questo momento è impossibile fare stime precise. Per avere una stima bisognerebbe sapere l'evoluzione del virus. Dare i numeri non è ciò che serve. Ciò che serve oggi è varare le misure necessarie". Ma serve soprattutto, ha concluso, "una risposta comune europea e concertata".Nella serata di ieri, sul Covid-19 è intervenuto nell'aula di Montecitorio , il ministro della Salute, Roberto Speranza, il quale ha precisato che "l'Italia è più forte del coronavirus". "Serve una relazione stretta tra governo e parlamento - ha affermato il ministro -. A rispondere all'emergenza deve essere tutto il paese e non una parte". In questo contesto, l'esponente del governo ha fatto appello anche alle forze di opposizione affinché operino in un clima di collaborazione con l'esecutivo. "Bisogna abbassare le bandierine di parte - ha sottolineato - per privilegiare gli interessi generali". Nel corso del suo intervento, Speranza ha rivolto un ringraziamento a chi, in prima linea, sta lavorando per contenere l'emergenza. "Grazie alle donne e agli uomini che da giorni senza sosta stanno fronteggiando l'emergenza", ha affermato il ministro. Alle sue parole è seguito un lungo applauso dell'Aula.(Rin)