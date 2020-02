Quirinale: Mattarella in ricordo di Olivetti, insegnò responsabilità sociale dell'imprenditore

- La responsabilità sociale attribuita agli imprenditori da Adriano Olivetti è un messaggio straordinariamente attuale. Lo rileva il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che in una dichiarazione ricorda l'imprenditore italiano a sessant'anni dalla sua morte. Nel messaggio del capo dello Stato si legge: "Sono trascorsi sessant'anni dall’improvvisa e prematura scomparsa di Adriano Olivetti, personalità poliedrica, uomo di cultura e innovazione, imprenditore di eccellenti qualità e, al tempo stesso, di grande sensibilità sociale, come hanno potuto apprezzare i lavoratori della sua azienda ma anche quanti ne hanno conosciuto il talento e la creatività. Adriano Olivetti, con il tema della comunità, con l’iniziativa imprenditoriale, con l’impegno culturale, con la progettualità, ha aperto strade nuove. Ha portato innovazione nell’organizzazione del lavoro, nell’architettura delle fabbriche, nei prodotti e nel loro design, ottenendo anche prestigiosi riconoscimenti internazionali. Grazie alle sue intuizioni e alla sua energia, è riuscito a raccogliere e animare circoli intellettuali di grande valore. Quel senso di responsabilità sociale, che attribuiva all’imprenditore e all’impresa, è pienamente attuale - conclude Mattarella -. Le trasformazioni di questi anni sottolineano il tema di uno sviluppo di qualità, sostenibile per l’ambiente e per la società nel suo insieme. L’insegnamento di Olivetti è che si può perseguire al meglio l’innovazione e il progresso tecnologico sviluppando solidarietà".(Com)