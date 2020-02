Cina-Serbia: ministro Dacic prosegue visita a Pechino, incontro con vicepresidente Wang

- Il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, prosegue oggi una visita ufficiale avviata ieri in Cina. Secondo una nota del ministero serbo, Dacic è stato ricevuto dal vicepresidente cinese Wang Qishan. Al centro dell'incontro sono stati i rapporti bilaterali, definiti di straordinaria qualità e a livello di partenariato strategico. Il ministro serbo ha sottolineato che la sua visita in Cina avviene nel periodo in cui Pechino si trova ad affrontare l'epidemia da coronavirus. Questo rappresenta, ha detto Dacic, una dimostrazione di solidarietà da parte della Serbia e della sua popolazione nei confronti della Cina. Il ministro Dacic ha infine invitato Wang a compiere una visita in Serbia. Il vicepresidente cinese Wang ha dichiarato che la lotta al coronavirus è una battaglia non solo per la sicurezza della popolazione cinese ma anche dell'intera comunità globale. Gli sforzi della Cina, ha aggiunto, iniziano a dare risultati e consentono a molti Stati di risparmiare tempo prezioso. (segue) (Seb)