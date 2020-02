Cina-Serbia: ministro Dacic prosegue visita a Pechino, incontro con vicepresidente Wang (2)

- Il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, è in visita ufficiale in Cina fino al 28 febbraio su invito del segretario di Stato del ministero degli Esteri cinese. Nel corso della visita vengono esaminati i rapporti bilaterali complessivi fra i due paesi, oltre che le possibilità di un loro ulteriore avanzamento. Particolare attenzione è data, nel corso dei colloqui, alla preparazione della partecipazione del presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, al Summit fra Cina ed Europa centrale 2020 che si terrà a Pechino oltre che alla prossima visita del presidente cinese Xi Jinping in Serbia, prevista nel corso di quest'anno. (Seb)