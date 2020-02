Mafia: blitz contro clan Cappello-Bonaccorsi, 6 arresti a Catania

- Associazione mafiosa finalizzata al traffico di stupefacenti e detenzione di armi da guerra. Con questa accusa, stamane, gli uomini del comando provinciale dei carabinieri di Catania, supportati dal personale del nucleo cinofilo, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Catania, nei confronti di 6 soggetti ritenuti vicini al clan “Cappello-Bonaccorsi” che, secondo quanto emerso dall’attività investigativa iniziata in seguito all’operazione, risalente al gennaio-marzo 2018, denominata “Notti bianche”, sarebbe stato specializzato nelle “Spaccate ed esplosioni” degli sportelli automatici bancari nella zona di Catania, Siracusa e di Enna. I provvedimenti assunti oggi dalle autorità nei confronti dei 6 soggetti sarebbero stati presi sulla base di elementi probatori in merito all’operatività dell’associazione nel traffico di sostanze stupefacenti. In particolare gli inquirenti sarebbero riusciti a risalire alla struttura e ai ruoli ricoperti dai singoli membri, nonché alla locazione e alla gestione delle piazze di spaccio. Queste, in particolare, sarebbero state dislocate a Francofonte (Sr), e nei quartieri Pigno e Librino di Catania. Secondo gli inquirenti i proventi dei traffici di droga, che avrebbero riguardato specialmente il commercio di marijuana e cocaina, sarebbero serviti a supportare il clan “Cappello Bonaccorsi” e, in particolar modo, a sostenere il mantenimento dei detenuti in carcere del suddetto sodalizio mafioso. (Ren)