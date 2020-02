Coronavirus: Raggi, pronti ad aprire tavolo con associazioni turismo

- Dopo l'allarme lanciato sul turismo della Capitale, dalle associazioni di categoria, per gli effetti che il settore potrebbe subire a causa del coronavirus, il sindaco di Roma Virginia Raggi si dice pronta ad aprire un tavolo per valutare le conseguenze economiche e le misure da adottate. "Le associazioni di categoria del turismo di Roma hanno lanciato un allarme per il coronavirus. Non deve passare inosservato. E noi siamo pronti a fare la nostra parte affinché venga ascoltato - scrive su Facebook il sindaco Raggi -. Le stime di Assoturismo, Confesercenti Roma e Lazio e Fiavet Lazio meritano la massima attenzione. Domani convocheremo tutte le associazioni di categoria per un incontro da tenersi nei prossimi giorni. Come abbiamo annunciato alle organizzazioni romane del commercio, siamo pronti ad aprire un tavolo per valutare le conseguenze economiche delle misure adottate per la prevenzione del coronavirus. E siamo altrettanto pronti - sottolinea Raggi - a farci portavoce, presso il Governo, delle istanze degli operatori. Roma Capitale è al fianco di tutti coloro che ogni giorno lavorano per accogliere nella nostra città milioni e milioni di turisti. Voglio ricordare che ad oggi le autorità ci dicono che a Roma e nel Lazio non c’è un’emergenza. C’è massima collaborazione tra tutti i livelli istituzionali. Rinnovo il mio invito alla tranquillità a tutti i cittadini", conclude il sindaco. (Rer)