Coronavirus: su TGV Milano-Parigi misure precauzionali per passeggeri e dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- SNCF Voyages Italia, ha diffuso una nota in cui informa che, in ottemperanza alle misure per il contenimento del COVID-2019 disposte dalle Autorità sanitarie italiane, ha attivato le opportune misure precauzionali a tutela del personale di bordo e dei passeggeri a bordo dei treni TGV Milano-Parigi. Il servizio TGV si svolge regolarmente con l'effettuazione di tutte le 3 corse andata/ritorno tra Milano e Parigi previste da orario. Per il personale in servizio a bordo treno sono stati distribuiti kit con dispositivi di protezione contenenti mascherine con filtro, guanti monouso, sacchetti e disinfettante. L'azienda, tramite i propri canali di comunicazione interni, ha invitato i dipendenti a rispettare le 10 regole di prevenzione diffuse dal Ministero della Salute italiano consultabili sul sito salute.gov.it. Le attività di pulizia e di sanificazione a bordo dei convogli sono svolte in conformità con le raccomandazioni del Ministero della Salute italiano. Per iniziativa autonoma, SNCF Voyages Italia per i passeggeri che hanno già acquistato un titolo di viaggio fino al 29 marzo ha previsto la possibilità di rimborso integrale del biglietto – indipendentemente dalla tariffa acquistata – o di cambio di data senza costi aggiuntivi.(Rem)