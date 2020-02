Coronavirus: D'Incà, da governo aiuti a turismo e zone rosse, malattia più grave è panico

- Il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà partecipando questa mattina alla trasmissione "Radio anch'io" condotta da Giorgio Zanchini su Rai Radio1 ha messo in evidenza il lavoro del governo per affrontare l'emergenza economica causata dal Covid-19 con "aiuti al settore turistico e aiuti immediati a quelli che vivono nelle zone rosse". "Abbiamo cercato di essere trasparenti al massimo con i cittadini - ha detto D'Incà - Abbiamo preso di petto la situazione cercando di trovare delle risposte. Adesso stiamo cercando di portare avanti con i prossimi decreti la situazione economica del nostro paese, le aziende che sono in quelle zone, il rafforzamento della la cassa integrazione. Abbiamo già iniziato mettendo 350 milioni di euro per l'Istituto per il commercio estero e 300 per la Cassa Depositi e Prestiti. Aiuti al settore turistico e aiuti immediati a quelli che vivono nelle zone rosse. La malattia più grave in questo momento è il panico. Il governo attuale sta rispondendo al meglio alla situazione. Sono bene accetti i consigli e gli aiuti di tutte le forze politiche, l'atteggiamento di responsabilità è importante e chiedo a tutti di spegnere le polemiche e tra due mesi faremo il bilancio di come abbiamo affrontato il problema". (Com)