Africa-Ue: Borrell inizia visita in Etiopia e Sudan, è primo viaggio nel continente

- L'Alto rappresentante per gli Affari esteri e la politica di sicurezza dell'Unione europea, Josep Borrell, inizia oggi una visita in Africa sub-sahariana che lo vedrà dapprima ad Addis Abeba, in Etiopia, e successivamente in Sudan, dove resterà fino a domenica prossima, 1 marzo. Nella capitale etiope, riferisce in una nota il Servizio dell'Unione europea per l'azione esterna (Seae), Borrell parteciperà alla decima riunione fra le commissioni dell'Unione europea e dell'Unione africana, alla presenza anche della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e di 20 commissari dell'Ue, e avrà una serie di colloqui bilaterali con le autorità locali: è atteso in particolare l'incontro con il primo ministro Abiy Ahmed per confermare il sostegno dell'Ue alla sua agenda di riforme politiche ed economiche. L'Alto rappresentante visiterà anche un progetto finanziato dall'Ue che mira ad arginare la migrazione irregolare nell'Etiopia settentrionale e centrale (progetto Since), nell'ambito del sostegno concreto dell'Unione europea nell'affrontare le sfide economiche e sociali nel paese. (segue) (Beb)