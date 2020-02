India: disordini a Nuova Delhi, delegazione Congresso ricevuta da presidente Repubblica

- Sonia Gandhi, presidente del Congresso nazionale indiano (Inc), principale forza di opposizione in India, ha accusato il governo del Territorio di Nuova Delhi e quello centrale di aver assistito passivamente alle violenze nel distretto nord-orientale della capitale e ha chiesto di nuovo le dimissioni del ministro dell’Interno, Amit Shah. La leader politica, alla guida di una delegazione del partito, è stata ricevuta oggi dal presidente della Repubblica, Ram Nath Kovind, e al termine dell’incontro ha dichiarato che “invece di prendere iniziative per porre rimedio o attenuare la situazione, il governo centrale e anche il governo appena eletto di Delhi sono rimasti spettatori muti mentre una rabbia completamente insensata, una violenza pianificata e un saccheggio organizzato andavano avanti indisturbati”. Sonia Gandhi è stata affiancata dal capo dell’opposizione al Consiglio degli Stati (camera alta) Ghulam Nabi Azad, dall’ex premier Manmohan Singh e dai dirigenti Ahmed Patel e Randeep Surjewal. Singh ha riferito di aver espresso al presidente della Repubblica “profonda preoccupazione” per quanto accaduto nella capitale, che a suo parere è un “fallimento del governo centrale”. (segue) (Inn)